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01:34, 24 июля 2023Экономика

Минпромторг заявил о готовности скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

«Ъ»: Минпромторг готов скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минпромторг готов скорректировать свое предложение о запрете закупать для государственных больниц и клиник импортные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Готовность выразили после обращения ряда российских благотворительных фондов. В новой версии ограничения не коснутся аппаратов, которые необходимы для домашнего использования пациентами с рядом редких заболеваний, в остальном же позиция министерства осталась прежней.

В конце июня министерство обнародовало проект постановления правительства о возможности запрета на поставки импортных аппаратов ИВЛ.

Ранее стало известно, что российский экологический оператор (РЭО) задумал создать для физических лиц систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки, в том числе шприцов, блистеров, пузырьков и капельниц.

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    Юлия Мискевич
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