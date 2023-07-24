Минпромторг заявил о готовности скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

«Ъ»: Минпромторг готов скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

Минпромторг готов скорректировать свое предложение о запрете закупать для государственных больниц и клиник импортные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Готовность выразили после обращения ряда российских благотворительных фондов. В новой версии ограничения не коснутся аппаратов, которые необходимы для домашнего использования пациентами с рядом редких заболеваний, в остальном же позиция министерства осталась прежней.

В конце июня министерство обнародовало проект постановления правительства о возможности запрета на поставки импортных аппаратов ИВЛ.

Ранее стало известно, что российский экологический оператор (РЭО) задумал создать для физических лиц систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки, в том числе шприцов, блистеров, пузырьков и капельниц.