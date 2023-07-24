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03:39, 24 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о мощных взрывах в Измаиле Одесской области

«Зеркало недели» сообщило о мощных взрывах в Измаиле Одесской области

Фото: Pixabay

В украинском городе Измаил в Одесской области произошли мощные взрывы, об этом сообщило в Telegram-канале издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), жителей призвали оставаться в укрытиях. Также сообщается о вероятности удара дронами и ракетами.

В Одесской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на 24 июля в украинском городе Сумы на северо-востоке страны произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, также сигналы прозвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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    Марина Совина
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