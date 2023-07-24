На Украине сообщили о мощных взрывах в Измаиле Одесской области

«Зеркало недели» сообщило о мощных взрывах в Измаиле Одесской области

В украинском городе Измаил в Одесской области произошли мощные взрывы, об этом сообщило в Telegram-канале издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), жителей призвали оставаться в укрытиях. Также сообщается о вероятности удара дронами и ракетами.

В Одесской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на 24 июля в украинском городе Сумы на северо-востоке страны произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, также сигналы прозвучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

