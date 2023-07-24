Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:24, 24 июля 2023Россия

Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать» россиянка извинилась

Подозреваемая о осквернении монумента «Родина-мать» в Волгограде россиянка извинилась

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде россиянка извинилась за публикацию видео в социальных сетях, на котором она «потрогала» грудь памятника на Мамаевом кургане. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Жительница Самары Алена Агафонова отметила, что не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны. Она рассказала, что ее бабушка прошла войну, а деды доблестно защищали родину.

«Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала девушка.

Агафонова заявила о своем патриотизме и любви к Родине, принесла глубокие извинения всем, кого задел этот ролик, и пообещала внимательнее относиться к своим публикациям.

Ранее стало известно, что в Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать зовет!», об этом сообщила региональная прокуратура. Расследование в отношении 23-летней жительницы Самары взято в ведомстве на контроль. До этого в сети появились кадры, на которых женщина снимает видео в таком ракурсе, будто она трогает грудь монумента пальцем и напевает веселую мелодию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

    Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать» россиянка извинилась

    Минимум девять человек погибли в авиакатастрофе в Судане

    Путин заявил о способности России заместить украинское зерно

    Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

    Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

    Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

    Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

    Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

    По итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости