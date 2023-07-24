Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать» россиянка извинилась

Подозреваемая о осквернении монумента «Родина-мать» в Волгограде россиянка извинилась

Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде россиянка извинилась за публикацию видео в социальных сетях, на котором она «потрогала» грудь памятника на Мамаевом кургане. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Жительница Самары Алена Агафонова отметила, что не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны. Она рассказала, что ее бабушка прошла войну, а деды доблестно защищали родину.

«Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Правда сглупила, за что каюсь», — сказала девушка.

Агафонова заявила о своем патриотизме и любви к Родине, принесла глубокие извинения всем, кого задел этот ролик, и пообещала внимательнее относиться к своим публикациям.

Ранее стало известно, что в Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать зовет!», об этом сообщила региональная прокуратура. Расследование в отношении 23-летней жительницы Самары взято в ведомстве на контроль. До этого в сети появились кадры, на которых женщина снимает видео в таком ракурсе, будто она трогает грудь монумента пальцем и напевает веселую мелодию.