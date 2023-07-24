Уровень поддержки правительства Японии рухнул до критической отметки

«Майнити»: уровень поддержки правительства Японии рухнул ниже критических 30%

Уровень поддержки правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды рухнул ниже отметки в 30 процентов, что считается критическим. Об это сообщает газета «Майнити» со ссылкой на данные опроса общественного мнения.

Рейтинг кабмина потерял пять процентных пунктов, снизившись в июне до 28 процентов. Ниже этой отметки он опускался только в феврале (26 процентов) и декабре (25 процентов).

При этом в мае, когда Кисида посетил Украину и провел серию мероприятий по линии G7, уровень поддержки составлял 45 процентов. Таким образом, премьер потерял 20 процентных пунктов.

Уровень неодобрения властей поднялся до 65 процентов, на семь процентных пунктов выше показателей в июне и на 20 — в мае.

Отметка в 30 процентов зачастую считается критической, поскольку может привести к отставке правительства и премьер-министра. Так произошло с предшественником Кисиды Ёсихидэ Сугой, когда рейтинг его кабинета снизился до 29 процентов.

17 июля сообщалось, что рейтинг одобрения Фумио Кисиды упал до 34,4 процента, этот показатель назвали самым низким с момента вступления в должность в 2021 году. Отмечается, что такая тенденция связана проблем с национальным ID и сбросом очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Помимо этого, участники опроса скептически относятся к мерам правительства по борьбе с падением рождаемости в стране.

