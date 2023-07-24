Капремонт в московских домах-памятниках начнут проводить по-новому

Собянин: порядок капитального ремонта в домах-памятниках будет упрощен

Капремонт в московских домах-памятниках упростят и начнут проводить по-новому. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Объектом охраны в жилом доме обычно бывает какая-нибудь чугунная лестница или какой-нибудь конек красивый или еще что-то, но не весь дом», — объяснил глава города, отметив, что жильцы таких зданий могут столкнуться с высокими ценами на капремонт.

Собянин заявил, что для проведения ремонта не обязательно проводить сложные экспертизы всего дома — можно ограничиться только той частью, которая признана объектом охраны. Капремонт остальной площади будут проводить в обычном режиме — соответствующая законодательная база уже готовится властями.

Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья. Ранее глава столицы рассказал, как в городе восстанавливают первые многоквартирные дома XIX-XX веков. Собянин отметил, что в рамках региональной программы капремонта будет отремонтировано около 30 жилых зданий, которые в прошлом были доходными домами.