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10:10, 24 июля 2023Бывший СССР

Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

Мэр Львова Садовой сообщил о попытке выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

Фото: Alina Smutko / Reuters

Останки советского разведчика Николая Кузнецова попытались выкрасть из его могилы во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram.

«Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. За деталями в ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украиныприм. «Ленты.ру»)», — написал Садовой, отметив, что попытка выкрасть останки оказалась неудачной, а на месте происшествия работает полиция.

Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.

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    Алевтина Запольская
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