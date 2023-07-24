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12:43, 24 июля 2023Наука и техника

Разработку складного ноутбука Apple подтвердили

The Elec: Apple выпустит MacBook с 20,5-дюймовым складным экраном в 2025 году

Фото: Peter DaSilva / РИА Новости

В компании Samsung косвенно подтвердили, что работают над дисплеем, который получит первый складной ноутбук от Apple, запланированный на 2025 год. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Журналисты медиа ознакомились с отчетом директора Samsung Display Бэк Сын-ина, в котором руководитель корпорации рассказал о работе над складным экранами. Топ-менеджер отметил, что в приоритете компании остается создание долговечных складных дисплеев большого размера.

Бэк Сын-ин подчеркнул, что отрасль заинтересована в производстве экранов с диагональю от 20,5 до 25 дюймов. По мнению специалистов The Elec, таким образом в Samsung, одним из важных клиентов которой является Apple, намекнули на разработку дисплея для первого складного MacBook.

По информации инсайдеров, складной экран ноутбука Apple в сложенном состоянии будет иметь диагональ 13 дюймов, в разложенном — 20,5 дюйма. Девайс могут анонсировать в 2025 году. Источники сообщили, что сейчас компания занимается получением патентов на примененные в создании компьютера технологии.

В середине июля инсайдеры рассказали, что компания Apple начала работу над портативным компьютером со складным экраном. В производстве подобного устройства заинтересованы партнеры корпорации — Samsung Display и LG Display.

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    Андрей Ставицкий
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