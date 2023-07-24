Жители Мариуполя рассказали об обстрелах со стороны ВСУ в начале спецоперации

Жители Мариуполя заявили, что ВСУ обстреливали город, а потом пытались обвинить в этом РФ

Жители Мариуполя рассказали, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали город в начале специальной военной операции (СВО), а потом привозили в места разрушений иностранных журналистов, чтобы обвинить в этом Россию. Их слова приводит РИА Новости.

Местное население сообщило, что город обстреливали военные из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), первые прилеты начались, когда «еще даже не свистело ничего».

«И тут же как всегда — корреспонденты американские. Щелк-щелк-щелк-щелк — и типа того, что "вот стреляют русские"», — рассказала жительница Мариуполя Неля Семенова.

Она отметила, что обстрелы продолжались постоянно с 9 по 29 марта, люди прятались во двор. Муж Семеновой добавил, что внедорожник ВСУ с миномета обстреливал жилые дома по ночам.

По словам женщины, украинские военные специально обстреляли из гранатомета неповрежденный дом, местный житель только успел забежать в дальний угол, чтобы его не присыпало осколками.

Ее супруг рассказал, что военные «Азова» оставляли на домах светящиеся метки для корректировки огня.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение в отношении бойцов бригады «Азов» Евгения Земляка, Юрия Дмитриева и Павла Курченко, обстрелявших жилые дома из минометов.

