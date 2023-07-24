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21:35, 24 июля 2023Забота о себе

Сексолог рассказал о пользе регулярной мастурбации для здоровья

Сексолог Гулько: регулярная мастурбация снижает риск рака простаты и улучшает сон

Фото: Unsplash

Регулярная мастурбация положительно сказывается на ментальном и физическом здоровье, в частности она снижает риск рака простаты у мужчин и уменьшает менструальные боли у женщин. О пользе самоудовлетворения сексолог, психотерапевт Олег Гулько рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач со ссылкой на исследования заявил, что частая эякуляция позволяет снизить риск развития рака предстательной железы на 30 процентов. Также акт самоудовлетворения ускоряет метаболизм и оказывает тонизирующее действие на организм, за счет чего человек быстрее справляется с симптомами легкого похмелья, отметил сексолог.

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Также, по словам Гулько, мастурбация, как и любая сексуальная активность, стимулирует выработку гормонов счастья и хорошего настроения — эндорфина, окситоцина и пролактина. Они, в свою очередь, помогают расслабиться, снизить уровень стресса и улучшают качество сна, объяснил врач.

В исследовании, где проводили опрос о влиянии сексуальной активности перед сном, участники отметили, что она и мастурбация могут быть куда эффективнее препаратов для сна. Действительно, за счет имеющейся фазы спада сексуального напряжения после самоудовлетворения возникает состояние расслабления, и сон наступает быстрее

Олег Гулько врач-сексолог, психотерапевт

Еще одним положительным свойством регулярной мастурбации Гулько назвал снижение симптомов ПМС и менструальной боли у женщин. Кроме того, выброс эндорфинов положительно сказывается на психическом состоянии женщины в определенные дни цикла, добавил он.

Ранее секс-коуч Елена Кондрашева назвала свидетельствующие о проблемах в отношениях сигналы. К их числу она отнесла замену партнерского секса тайной мастурбацией в ванной.

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    Наталья Обрядина
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