Появлению огромного роя насекомых под Липецком нашли объяснение

Биолог Хряпин: огромным роем насекомых под Липецком были вылетевшие на свет поденки

Огромный рой насекомых, который появился на мосте в Липецкой области, вероятно, состоит из мотыльков-поденок, которые совершили массовый вылет из водоема к фонарям, освещавшим ночную дорогу. Таким образом биолог-энтомолог Роман Хряпин прокомментировал «Ленте.ру» появившиеся в сети кадры, на которых видно тысячи насекомых, мешавшим движению автомобилистов.

«По опубликованным видео сложно точно понять, что это за насекомые, но я предполагаю, что это массовый вылет поденок. В такую огромную линию они, скорее всего, вылетели по причине того, что мост — это прямая трасса, которую освещают фонари, а поденки очень хорошо летят на свет. Возможно, они так равномерно растянулись именно из-за прямой конструкции моста и освещения вдоль него», — объяснил специалист.

Он также рассказал, что подобный массовый вылет насекомых — распространенное явление для этого вида.

«Для поденок характерен единовременный выход большого количества насекомых. Это связано с тем, что живут они недолго, их главная задача — найти себе партнера, спариться и оставить потомство. Живут они от нескольких часов до недели», — добавил Хряпин.

Ранее в сети появилось видео «апокалипсиса в виде роя мотыльков», который напугал автомобилистов. Сообщалось, что в Липецкой области тысячи насекомых вылетели из водоема под Каракумским мостом и летели роем над автомобилистами.

До этого москвичей предупредили о нашествии крылатых муравьев вида Lasius niger. Как объяснила доктор биологических наук биологического факультета МГУ Елена Федосеева, у насекомых летом начинается ежегодный брачный период.