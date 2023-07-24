Онколог перечислила отличия пигментных пятен от рака кожи

Онколог Шорина: отличить пигментные пятна от меланомы поможет их проверка по правилу ABCD

Врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина предупредила, что на ранней стадии меланому можно легко принять за безобидное пигментное пятно. Основные отличия опасного вида рака кожи от гиперпигментации на коже она перечислила изданию Life.

Шорина рассказала, что пигментные пятна абсолютно безопасны для здоровья. Этот косметический дефект может появиться из-за генетической предрасположенности, гормональных изменений, злоупотребления загаром или естественного старения кожи. Однако на начальном этапе развития такая разновидность рака, как меланома, может внешне напоминать гиперпигментацию.

По словам онколога, отличить пигментное пятно от рака кожи поможет простая проверка по правилу ABCD, которую можно легко провести в домашних условиях. Согласно этому правилу, A — асимметрия образования, B — неровные края, C — неоднородная асимметричная окраска, D — размер составляет четыре миллиметра и более, объяснила Шорина.

Врач посоветовала в случае любых сомнений относительно любых новообразований на коже как можно скорее обратиться за консультацией к дерматологу-онкологу.

В заключение Шорина напомнила, что снизить риск развития меланомы и появления гиперпигментации можно, если использовать защитный крем с SPF 50 или выше. В солнечные дни его надо наносить на все открытые участки тела, в том числе и зимой, добавила она.

Ранее врач Александра Чистякова перечислила правила ухода за кожей в жару. Среди прочего, она призвала летом перед выходом на улицу покрывать защитным кремом с высоким уровнем SPF все открытые участки тела, в том числе ладони. Это, по ее словам, поможет в профилактике меланомы.