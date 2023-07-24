Информация об ударе ВСУ по зданию Минобороны в Москве не подтвердилась

Информация об атаке дронов ВСУ на здание Минобороны в Москве не подтвердилась

Информация об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание Минобороны России в Москве не подтвердилась.

Украинские Telegram-каналы в понедельник, 24 июля, сообщили, что ВСУ успешно атаковали здание Минобороны России. Заявлялось, что дроны ударили по крыше здания, а также по многоэтажному дому. Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых виднеется дым над зданием Минобороны. При этом снимки сделаны с определенного ракурса — поврежденные здания находятся на значительном отдалении от Минобороны РФ.

Минобороны России утром 24 июля сообщило, что попытка ВСУ совершить теракт с помощью двух беспилотных летательных аппаратов была пресечена. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин также прокомментировал атаку беспилотников. Он сообщил, что зафиксированы удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. «На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — уточнил глава города.

Информация о том, что ВСУ ударили по зданию Минобороны в Москве не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»