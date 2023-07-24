Белый дом открестился от поддержки ВСУ в атаках вглубь России

Белый дом после налета дронов на Москву заявил, что не поддерживает атаки ВСУ в России

США не поддерживают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Комментируя налет дронов на Москву, она напомнила, что Вашингтон ясно давал понять, что «в целом не поддерживает» такие атаки. При этом она отметила, что подвергшийся налету Крым США считают частью Украины, и там ВСУ могут действовать без осуждения США.

