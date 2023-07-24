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19:09, 24 июля 2023Россия

Стало известно об атаке четырех БПЛА на Белгородскую область

Shot: четыре БПЛА атаковали населенные пункты в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, первый беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в окрестностях села Цаповка. Второй дрон-камикадзе взорвался около Графовки.

Затем квадрокоптер сбросил два боеприпаса, которые являлись, предположительно, гранатометными выстрелами ВОГ-17, на окраине села Красный Хутор. Спустя около получаса БПЛА попытался атаковать Наумовку.

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Отмечается, что во всех перечисленных случаях никто не пострадал, разрушений замечено не было.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали 13 населенных пунктов Белгородской области. 23 июля власти российского региона зафиксировали 84 прилета.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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