Стало известно об атаке четырех БПЛА на Белгородскую область

Shot: четыре БПЛА атаковали населенные пункты в Белгородской области

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, первый беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в окрестностях села Цаповка. Второй дрон-камикадзе взорвался около Графовки.

Затем квадрокоптер сбросил два боеприпаса, которые являлись, предположительно, гранатометными выстрелами ВОГ-17, на окраине села Красный Хутор. Спустя около получаса БПЛА попытался атаковать Наумовку.

Отмечается, что во всех перечисленных случаях никто не пострадал, разрушений замечено не было.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали 13 населенных пунктов Белгородской области. 23 июля власти российского региона зафиксировали 84 прилета.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).