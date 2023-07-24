Блогер побывала в Новой Зеландии и осознала плюсы жизни в России

Блогер Ершова побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на недружелюбных местных жителей

Российская путешественница и тревел-блогер Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и осознала плюсы жизни в России. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась на недружелюбных местных жителей. «Если вы планировали подружиться с новозеландцами и влиться в их общество — такое вряд ли прокатит, — заявила она. — Потому что их не интересует ничего, кроме игр в телефоне».

По ее словам, новозеландцы не интересуются путешествиями и не следят за новостями и цифровыми тенденциями. «Они вообще не особо открытые люди и не умеют философствовать, — пояснила блогер. — То ли дело люди в России. Можно душевно поболтать даже с водителем автобуса, с кондуктором, а таксист на время поездки станет лучшим другом. Не зря говорят: Россия — щедрая душа».

Ершова также отметила, что приобрести недвижимость в Новой Зеландии практически невозможно. «Остается только аренда, а она тоже недешевая, и оплачивать нужно будет каждую неделю, — добавила она. — И арендовать быстро не получится, так как для начала нужно встать в очередь, дождаться решения арендодателя, а это такая головная боль».

Путешественница рассказала, что номер в самом обычном отеле страны обойдется примерно в 100 долларов в сутки. «Продукты забирают зарплату со скоростью света, — подчеркнула она. — С уверенностью можно говорить, что на семью за месяц улетит не одна сотня баксов. Это при условии, что вы будете готовить самостоятельно, а не покупать еду в кафе».

Ранее в июле российский тревел-блогер тоже побывал в Новой Зеландии и удивился внешнему виду местных женщин, которых он назвал «матерыми мужиками». Путешественник отметил, что по сравнению с россиянками, которых считают слабым полом, новозеландки обладают более равными правами с мужчинами.