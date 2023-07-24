По граничащему с Украиной российскому региону за час выпустили более 20 снарядов

Shot: по Белгородской области за час выпустили более 20 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области в воскресенье, 23 июля, более 20 снарядов за час. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, сначала под удар попало село Прилесье в Краснояружском районе граничащего с Украиной российского региона — там с беспилотника сбросили два снаряда. Примерно в то же время под обстрелом оказалась Новая Таволжанка, по которой ВСУ выпустили две мины.