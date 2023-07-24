На Украине анонсировали обучение украинских пилотов на F-16

Глава Минобороны Украины Резников: обучение пилотов на F-16 начнется в августе

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями США F-16 начнется в августе текущего года. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Министр уточнил, что обучение займет «как минимум шесть месяцев». Он также выразил надежду, что украинские пилоты смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

Обучение, вероятнее всего, пройдет в Нидерландах и Дании. Также Резников допустил проведение тренировок в Польше или Великобритании.

16 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может стартовать через пару недель.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать факт передачи американских истребителей F-16 Украине как угрозу в ядерной сфере. Он подчеркнул, что США и НАТО своими действиями создают угрозу прямого вооруженного столкновения с Россией.