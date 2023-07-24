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19:52, 24 июля 2023Бывший СССР

Представитель ООН приехала в Одессу

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун посетила Одессу

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун приехала в Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор. Об этом сообщил представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС в понедельник, 24 июля.

«Сейчас она завершает посещение объектов мирового культурного наследия в историческом центре города и Спасо-Преображенского собора вместе с мэром города и губернатором области», — заявил Хак в ходе брифинга.

В ночь на 23 июля в результате нескольких взрывов получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в центре города.

По данным Минобороны России, причиной тому с наибольшей долей вероятности стало падение на храм ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО).

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    Алевтина Запольская
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