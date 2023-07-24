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03:59, 24 июля 2023Мир

В США показали изменение отношения Запада к конфликту на Украине

Бизнесмен Сакс показал отношение Запада к конфликту на Украине после неудач в наступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Бизнесмен и инвестор из США Дэвид Сакс в Twitter наглядно показал изменение отношения Запада к конфликту на Украине после неудач в контрнаступлении Вооруженных сил страны (ВСУ).

Он продемонстрировал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа для газеты The Telegraph за несколько месяцев.

В более ранних материалах автор утверждал о «провале» и «страхе» России перед контрнаступлением. Статья от 21 июля озаглавлена: «Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет».

«Как это начиналось. Как это закончилось», — прокомментировал Дэвид Сакс.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело. Он добавил, что сейчас контрнаступление находится на ранней стадии, а также подчеркнул, что продолжаются ожесточенные бои.

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    Марина Совина
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