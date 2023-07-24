В «Роскосмосе» рассказали об использовании новых технологий в строительстве РОС

«Роскосмос»: в строительстве РОС будут использовать новые технологии управления

Госкорпорация «Роскосмос» будет использовать новые технологии в строительстве Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на пленарном заседании Евразийского аэрокосмического конгресса, передает ТАСС.

«Новую станцию мы будем строить на новых технологиях. Мы используем возможности по созданию энергосистем. Более эффективными стали солнечные батареи, новые технологии управления», — сказал он.

По словам исполнительного директора госкорпорации, как бы ни была успешна программа Международной космической станции (МКС), она рано или поздно завершится, поэтому следует думать о создании новой орбитальной станции. Он отметил, что идет эскизное проектирование РОС.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что зарубежным партнерам предложили создавать национальные сегменты РОС.

В июне в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» рассказали, что проект РОС пока не получит модуль с панорамным обзором Земли. Все закладываемые ресурсы модулей будут использованы для установки целевой аппаратуры.