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11:49, 24 июля 2023Россия

Появились фото с места разрыва БПЛА под колесами грузовика в российском регионе

Shot опубликовал фото с места разрыва БПЛА под колесами грузовика в Рязанской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Появились фото с места разрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под колесами грузовика в Рязанской области. Соответствующие кадры с места происшествия в российском регионе опубликовал Telegram-канал Shot.

Фото: Telegram-канал SHOT

На представленных снимках фрагменты дрона валяются в кустах. Предположительно, взрывчатое вещество было примотано скотчем к рухнувшему устройству.

Как пишет Shot, под Рязанью были найдены еще два подобных квадрокоптера. Откуда они взялись в поле, сейчас устанавливают эксперты.

Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало. От разрыва беспилотника пробило два колеса грузовику одного из рязанских сельхозпредприятий.

О том, что БПЛА разорвался под колесами фуры в Рязанской области стало известно утром 24 июля. Все случилось в 300 метрах от трассы М-5 «Урал» в районе села Тюшево.

Власти Рязанской области ситуацию не комментировали.

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    Анна Щербакова
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