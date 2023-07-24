Российский тренер покинул «Каролину» после восьми лет работы

Российский тренер Сергей Самсонов покинул клуб НХЛ «Каролина» после восьми лет работы

Российский тренер Сергей Самсонов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» после восьми лет работы. Об этом сообщает ТАСС.

«В "Каролине" в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься», — рассказал специалист.

44-летний Самсонов занимал в команде пост тренера по развитию нападающих. Его контракт с «Каролиной» истек 30 июня.

Самсонов — бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России. Он известен по выступлениям за «ЦСКА» и «Динамо», с которым стал чемпионом России в 2005 году. В НХЛ форвард играл за «Бостон Брюинс», «Эдмонтон Ойлерс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Флориду Пантерс» и «Каролину». В сезоне-1997/1998 получил приз лучшему новичку сезона «Колдер трофи».