Российский тренер покинул «Каролину» после восьми лет работы
Российский тренер Сергей Самсонов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» после восьми лет работы. Об этом сообщает ТАСС.
«В "Каролине" в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься», — рассказал специалист.
44-летний Самсонов занимал в команде пост тренера по развитию нападающих. Его контракт с «Каролиной» истек 30 июня.
Самсонов — бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России. Он известен по выступлениям за «ЦСКА» и «Динамо», с которым стал чемпионом России в 2005 году. В НХЛ форвард играл за «Бостон Брюинс», «Эдмонтон Ойлерс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Флориду Пантерс» и «Каролину». В сезоне-1997/1998 получил приз лучшему новичку сезона «Колдер трофи».