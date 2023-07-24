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12:47, 24 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали сроки расселения из ветхого жилья

Премьер-министр Мишустин пообещал до конца 2024 года расселить один вид аварийного жилья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, получат новое до конца 2024-го. Такие сроки премьер-министр Михаил Мишустин назвал на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

По словам премьера, цель расселить вышеуказанное аварийное жилье поставлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мишустин добавил, что 40 российских субъектов завершат программу уже в этом году. При этом уже 14 российских субъектов справились с задачей и занимаются переселением россиян из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Мишустин также призвал делать так, чтобы жизнь россиян в малых городах и сельской местности соответствовала современному уровню. Он отметил, что в малых городах России проживает порядка 40 миллионов человек, в деревнях — более 30 миллионов.

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Ранее Мишустин рассказал о двух программах расселения аварийного жилья. Одна касается домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Эта программа рассчитана на шесть лет, на нее уже выделили более 430 миллиардов рублей, при этом Московская область получит дополнительно 1,4 миллиарда. По словам премьера, план реализуют до конца следующего года благодаря системе опережающего финансирования. К концу же 2023-го планируется расселить аварийное жилье более чем в половине субъектов России.

Вторая программа касается домов, признанных ветхими после 1 января 2017 года. Ее запустили в августе 2022 года. На нее правительство планировало в 2022-2023 годах выделить 45 миллиардов рублей, чтобы расселить примерно 50 тысяч человек. Ранее Мишустин заявил, что новое жилье получили уже порядка 9,5 тысячи россиян.

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    Мария Черкасова
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