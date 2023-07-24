Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 24 июля 2023Путешествия

Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

Пассажир Thai Smile Airways забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

Фото: Pongmanat Tasiri / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пассажир рейса Thai Smile Airways забыл сумку с деньгами и драгоценностями в аэропорту и вынудил пилотов вернуться к зоне посадки. Об этом сообщает The Insider.

Уточняется, что лайнер направлялся из Чиангмая в Бангкок. За несколько минут до взлета, когда самолет уже вышел на взлетно-посадочную полосу, один из пассажиров вспомнил о забытой в авиагавани сумке. Он стал паниковать и потребовал возвращения к выходу на посадку. Пилоты пошли ему навстречу с условием, что мужчину высадят с рейса.

Остальным пассажирам объяснили, что задержка будет не больше десяти минут. Тем не менее многие из них возмущались и жаловались на виновного в ситуации.

Ранее туристка увидела на борту самолета American Airlines воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: «Говорю вам, я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Каждый может либо поверить в это, либо нет».

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

    Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

    В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

    Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

    Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

    Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

    В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

    Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

    Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости