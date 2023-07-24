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14:53, 24 июля 2023Бывший СССР

Взрыв боекомплекта украинского танка попал на видео

Минобороны России показало видео уничтожения дроном танка ВСУ со взрывом его боекомплекта

Видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном Российской армии показали журналистам в Министерстве обороны России.

На кадрах видно, как в зону, неприкрытую динамической защитой, украинского танка советского производства Т-64БВ устремляется беспилотник. Следует пробитие и возгорание машины, затем детонирует боекомплект, взрыв отрывает башню танка.

Ранее появилось видео ракетного удара по инфраструктуре одного из украинских портов на реке Дунай в Одесской области. Как утверждалось, кадры были сняты со стороны Румынии.

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    Алевтина Запольская
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