Стало известно о повреждении одного из портов на Дунае в Одесской области

Иинфраструктура одного из портов на Дунае в Одесской области была повреждена

Инфраструктура одного из украинских портов на Дунае была повреждена в ночь с воскресенья на понедельник, с 23 на 24 июля. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, пишет ТАСС.

По ее словам, есть попадания на побережье Дуная. Гуменюк уточнила, что повреждены определенные портовые мощности. «Нанесены повреждения мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — объяснила она. Кроме того, повреждены агроангар и несколько складов других видов грузов.

Ранее стало известно, что российская армия дольше часа наносила удар возмездия по Одессе. Налет длился дольше часа. В нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-морской флот.