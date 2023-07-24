Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

Конгрессмен из Теннесси сообщил, что пришельцы способны превратить землян в брикет угля

Конгрессмен из Теннесси Тим Буршетт, ведущий расследование о существовании НЛО, в июле заявил, что технологии пришельцев могут превратить землян в «брикет угля». Об этом сообщает The Guardian.

26 июля в Конгрессе США пройдут первые публичные слушания о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними. Причиной этого события послужили откровения бывшего агента ЦРУ Дэвида Груша. Не так давно он выступил с сообщением, что власти скрывают владение «сохранным и частично сохранным» кораблями пришельцев, а также сталкивались со «злонамеренными» пилотами этих кораблей, которые способны причинить вред людям.

Спекуляции Груша взбудоражили публику и истеблишмент в США. В связи с этим комиссия Конгресса начала расследование. Его возглавил конгрессмен-республиканец Тим Буршетт, который пообещал выяснить правду. Во время брифинга в четверг он рассказал, что его коллега, конгрессмен из Флориды Анна Паулина Луна, столкнулась с серьезным отпором со стороны федеральных чиновников, когда начала задавать вопросы об НЛО. По словам Буршетта, Луне отказали «в доступе к информации, которая доказывает, что пришельцы существуют».

Мы столкнулись с серьезными препятствиями в преддверии этих слушаний. Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной Тим Буршетт конгрессмен

Буршетт также заявил, что власти США владеют образцами технологий, которые «идут вразрез с известными законами физики», и обвинил военных в попытке скрыть эти факты. Кроме того, по его словам, США скрывают доказательства существования НЛО с 1947 года. «Если они существуют, то существуют, и если у них есть подобные технологии, то они могут превратить нас в брикет угля», — добавил конгрессмен.

На слушаниях в Конгрессе 26 июля в качестве экспертов и свидетелей выступят бывший агент ЦРУ Дэвид Груш, бывший адмирал Дэвид Фрейвор, который сообщал о странном объекте в небе во время учений в 2004 году, и военный пилот в отставке Райан Грейвз, который в 2021 году рассказал журналистам, что наблюдал странные явления в небе над побережьем Атлантики «каждый день на протяжении как минимум нескольких лет».

В последние годы тема НЛО становится все более и более обсуждаемой в США на уровне правительства и политиков. Не так давно официальный представитель Белого дома заявил, что странные явления в воздушном пространстве «влияют на проведение военных учений». Отчасти легитимизация этой дискуссии произошла благодаря свидетельствам военных летчиков и слитым в сеть видео военного ведомства США с неопознанными объектами.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Правоохранительные органы всерьез подключились к охоте на пришельцев и даже установили камеры в местах, где их встретили очевидцы.