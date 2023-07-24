Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 24 июля 2023Из жизни

Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

Конгрессмен из Теннесси сообщил, что пришельцы способны превратить землян в брикет угля

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Конгрессмен из Теннесси Тим Буршетт, ведущий расследование о существовании НЛО, в июле заявил, что технологии пришельцев могут превратить землян в «брикет угля». Об этом сообщает The Guardian.

26 июля в Конгрессе США пройдут первые публичные слушания о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними. Причиной этого события послужили откровения бывшего агента ЦРУ Дэвида Груша. Не так давно он выступил с сообщением, что власти скрывают владение «сохранным и частично сохранным» кораблями пришельцев, а также сталкивались со «злонамеренными» пилотами этих кораблей, которые способны причинить вред людям.

Спекуляции Груша взбудоражили публику и истеблишмент в США. В связи с этим комиссия Конгресса начала расследование. Его возглавил конгрессмен-республиканец Тим Буршетт, который пообещал выяснить правду. Во время брифинга в четверг он рассказал, что его коллега, конгрессмен из Флориды Анна Паулина Луна, столкнулась с серьезным отпором со стороны федеральных чиновников, когда начала задавать вопросы об НЛО. По словам Буршетта, Луне отказали «в доступе к информации, которая доказывает, что пришельцы существуют».

Мы столкнулись с серьезными препятствиями в преддверии этих слушаний. Множество людей против того, чтобы эта информация стала публичной

Тим Буршетт конгрессмен

Буршетт также заявил, что власти США владеют образцами технологий, которые «идут вразрез с известными законами физики», и обвинил военных в попытке скрыть эти факты. Кроме того, по его словам, США скрывают доказательства существования НЛО с 1947 года. «Если они существуют, то существуют, и если у них есть подобные технологии, то они могут превратить нас в брикет угля», — добавил конгрессмен.

Материалы по теме:
Граф и инопланетяне. Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
Граф и инопланетяне.Как ирландский аристократ уличил власти в замалчивании контактов с НЛО и стал звездой уфологии
10 мая 2022
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023

На слушаниях в Конгрессе 26 июля в качестве экспертов и свидетелей выступят бывший агент ЦРУ Дэвид Груш, бывший адмирал Дэвид Фрейвор, который сообщал о странном объекте в небе во время учений в 2004 году, и военный пилот в отставке Райан Грейвз, который в 2021 году рассказал журналистам, что наблюдал странные явления в небе над побережьем Атлантики «каждый день на протяжении как минимум нескольких лет».

В последние годы тема НЛО становится все более и более обсуждаемой в США на уровне правительства и политиков. Не так давно официальный представитель Белого дома заявил, что странные явления в воздушном пространстве «влияют на проведение военных учений». Отчасти легитимизация этой дискуссии произошла благодаря свидетельствам военных летчиков и слитым в сеть видео военного ведомства США с неопознанными объектами.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Правоохранительные органы всерьез подключились к охоте на пришельцев и даже установили камеры в местах, где их встретили очевидцы.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

    Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

    В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

    Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

    Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

    Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

    В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

    Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

    Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости