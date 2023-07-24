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20:48, 24 июля 2023Культура

Вышел трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix опубликовал трейлер заключительных эпизодов сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом

Компания Netflix опубликовала трейлер заключительных эпизодов фэнтези-сериала «Ведьмак». Видео вышло на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

В ролике герою Геральту из Ривии в исполнении британского актера Генри Кавилла говорят, что он должен выбрать сторону в предстоящей битве. Представили также новых монстров, с которыми сразится ведьмак.

29 июня вышли первые пять эпизодов «Ведьмака» — каждый из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять серий проекта. В четвертом сезоне Кавилла заменит австралийский артист Лиам Хемсворт.

18 июля сообщалось, что съемки новых серий могут начаться 4 сентября. Производство пройдет на территории Великобритании.

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    Сергей Равин
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