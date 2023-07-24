Появилось видео удара по украинскому порту на Дунае

«Страна.ua» опубликовало видео удара по украинскому порту на Дунае в Одесской области

Появилось видео ракетного удара по инфраструктуре одного из украинских портов на реке Дунай в Одесской области. Его опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что кадры были сняты со стороны Румынии. Также издание предполагает, что удар пришелся по порту Рени.

Ранее появилась информация, что в ночь с 23 на 24 июля в Одесской области были повреждены инфраструктура дунайского порта, агроангар и несколько складов других видов грузов.