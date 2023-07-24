Россиянкам назвали устаревшие модели нижнего белья

Дизайнер Яна Васинкевич: бюстгальтеры с эффектом пуш-ап придают россиянкам вульгарность

Дизайнер и основательница бренда нижнего белья Verse Underwear Яна Васинкевич назвала россиянкам устаревшие модели нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка обратила внимание на бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. По ее мнению, данный предмет гардероба давно устарел, придает образу вульгарности и доставляет неудобство в носке, поскольку вшитый поролон нарушает циркуляцию крови в молочных железах.

Кроме того, эксперт выделила бюстгальтеры с силковыми лямками, а также дизайном, в котором присутствуют разная цветовая гамма и рисунок. Васинкевич объяснила, что подобное нижнее белье дешевит внешний вид и делает его безвкусным. Вместо него лучше присмотреться к классическим комплектам, но в которых низ будет акцентным. Например, к базовому бюстгальтеру черных, белых и красных цветов можно добавить трусы небесно-голубых, оранжевых и неоновых тонов.

Помимо прочего, собеседница издания внесла в свой список бра с чашками треугольной формы, оформленные грубым кружевом. На данный момент в моде преобладают минималистичные модели, выполненные из легких тканей и сетки.

В заключение Васинкевич рассказала, что многие женщины носят нижнее белье не по размеру и напоказ. Подобные ошибки в образах подчеркивают недостатки фигуры и выдают дурной вкус, считает дизайнер.

Ранее персональная стилистка Марина Герман раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно. Так, эксперт посоветовала подбирать под белую одежду из льна, хлопка и муслина комплекты телесного цвета. При этом она предупредила, что летом стоит отказаться от изделий, оформленных кружевами и объемными швами.