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21:30, 24 июля 2023Мир

В Польше изменили отношение к Украине после критики Зеленского в адрес союзников

Do Rzeczy: в Польше стали хуже относиться к ВСУ из-за критики Зеленского в адрес союзников
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Польше решили пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине в связи с поведением украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.

Он отметил, что такие изменения связаны с критикой Зеленского в адрес союзников. Лисицкий напомнил, что политик упрекал западных партнеров в недостаточной поддержке Киева. «Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО», — пишет он.

Обозреватель подчеркнул, что польское общество осталось недовольным подобными высказываниями украинского лидера. По его словам, это привело к отрезвлению в отношении киевского режима, в частности, в местных СМИ заговорили о возможных переговорах с Россией.

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    Марина Совина
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