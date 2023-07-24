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02:52, 24 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о повреждении здания консульства Греции при ударе по Одессе

Зеленский заявил, что в результате удара РФ по Одессе пострадало здание консульства Греции
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Одессе в результате российского удара было повреждено здание консульства Греции. Видеозапись обращения опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

Он отметил, что за минувшую ночь в городе пострадало около 50 зданий, из них 25 являлись памятниками архитектуры. «Также пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в Одессе», — сказал глава государства.

В ночь на 23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города.

В Минобороны России рассказали, что причиной повреждения храма с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО).

В ведомстве опровергли версию, которую пытаются продвигать украинские власти, о том, что по церкви был нанесен удар российским высокоточным оружием.

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    Марина Совина
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