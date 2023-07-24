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18:36, 24 июля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал недопустимым блокирование экспорта агропродукции по суше

Зеленский: блокирование экспорта агропродукции по суше после 15 сентября недопустимо

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым блокирование экспорта украинской агропродукции по суше после 15 сентября. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо», — написал Зеленский.

Он добавил, что Киев продолжает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое «будет устраивать всех».

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс до 5 июня. В июне действие ограничений было продлено до 15 сентября.

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    Алевтина Запольская
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