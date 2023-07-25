Стали известны подробности о попавших в ДТП на Алтае туристах

Одного из попавших в ДТП на Алтае туристов отправили в больницу в крайне тяжелом состоянии

Одного человека из группы туристов, попавших в ДТП на Алтае, отправили в больницу. Подробностями о его состоянии поделился с РИА Новости источник в силовых структурах региона.

«Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу», — рассказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация пострадавших проходит непросто из-за труднодоступной местности.

Ранее стало известно, что по дороге на Каракольские озера в Республике Алтай опрокинулся грузовик с 15 туристами. Уточняется, что спасатели могут добраться до места аварии только на технике высокой проходимости. В МЧС сообщили, туристическая группа приехала из Екатеринбурга. Обстоятельства происшествия уточняются.

