На саммите Россия — Африка покажут применяемые в ходе СВО дроны

«Рособоронэкспорт» покажет применяемые в ходе СВО дроны на саммите Россия — Африка

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применявшиеся в боевых условиях в ходе специальной военной операции (СВО). Их продемонстрируют на втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

«На открытой экспозиции "Рособоронэкспорт" и ряд российских компаний продемонстрируют наиболее востребованные на Африканском континенте образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, предназначенные для противодействия различным угрозам безопасности», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что на саммите покажут разведывательно-ударный дрон «Орион», разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30», барражирующий боеприпас «Куб-Э» и другие аппараты. Также «Рособоронэкспорт» представит средства для борьбы с беспилотниками РБ-504П-Э, «Серп-ВС5» и «Сапфир».

В марте в холдинге «Росэлектроника» рассказали, что первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора.

В феврале стало известно, что предприятия «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет».