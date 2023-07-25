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16:35, 25 июля 2023Из жизни

Авиаинспектор назвал самые необычные и жуткие грузы пассажирских самолетов

Авиаинспектор назвал цинковые гробы с детьми самым жутким грузом пассажирских самолетов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Инспектор службы авиационной безопасности одного из московских аэропортов Аркадий (имя изменено) назвал самые необычные грузы, которые ему доводилось проверять. «Лента.ру» публикует его рассказ о тонкостях профессии.

Авиаинспекторы проверяют грузы, которые перевозят по воздуху, в том числе на пассажирских самолетах. По словам собеседника «Ленты.ру», среди отправителей есть и отдельные люди, и крупные компании, и мелкие — например, курьерские службы, которые сотрудничают с интернет-магазинами.

Собеседник «Ленты.ру» считает самым неприятным грузом урны и цинковые гробы. «Люди приезжают сюда работать, рожают детей. Потом что-то с этими детками случается, и их в гробах, в цинковой оболочке, которая скрывает запах, отправляют на родину. Это жутко», — говорит он.

Для меня самый смешной груз — нелогичный. Однажды мешок угля из Москвы на Урал отправляли в какой-то шахтерский город, где этот уголь и добывают. Странные, там и так угля — где ни копни. Но я его не пропустил, потому что этот груз пожароопасен

Аркадийинспектор службы авиационной безопасности
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Нередко на самолетах отправляют животных, причем не только обычных кошек или собак, но и экзотических зверей. «Из того, что я принимал, помню двух альпак, они смешные. Веселые очень цыплята, попугаи — это те, кого мы видим», — рассказал инспектор.

Ранее водитель бензовоза в беседе с «Лентой.ру» назвал главную сложность своей работы. По его словам, его преследует постоянный недосып. «Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь...» — поделился он своим опытом.

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    Олег Парамонов
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