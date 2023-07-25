Россияне захотели видеть курс доллара шестилетней давности

Webbankir: россияне считают, что доллар должен стоить 54,8 рубля

По мнению россиян, курс доллара не должен превышать отметку в 55 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который подготовили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir, пишет РИА Новости.

Большинство опрошенных компанией граждан хотели бы, чтобы доллар вернулся к отметке в 54,88 рубля. Такая цифра соответствует среднегодовому курсу шестилетней давности — тогда американская валюта стоила 58,35 рубля. Аналогичных значений (в диапазоне от 52,81 до 63,14 рубля) доллар достигал также в июле 2022 года после значительного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

В исследовании участвовало 1500 респондентов по всей России. Крайними референтными значениями для стоимости доллара в опросе были выбраны 20 рублей (столько американская валюта стоила в 1998 году) и 150 рублей.

Рубль начал слабеть с конца 2022 года. С начала 2023-го российская валюта потеряла в стоимости почти 20 рублей (по отношению к доллару). 19 июля курс евро достиг 102,74 рубля, что стало новым максимумом с марта 2022 года, доллар на максимуме поднимался выше 92 рублей. На момент написания материала курс доллара составляет 89,9 рубля, евро — 99,6 рубля.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ранее предупредил, что слабый рубль может остановить рост российской экономики, который наблюдался в начале 2023 года и превосходил ожидания аналитиков.