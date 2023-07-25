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09:41, 25 июля 2023Мир

Германия проигнорировала Украину при упрощении экспорта оружия партнерам

Минэкономики Германии объявило об упрощении экспорта оружия партнерам, кроме Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек принял решение об упрощении процедуры экспорта оружия партнерам, кроме Украины. Об этом объявили в Минэкономики ФРГ, сообщает N-TV.

Новые меры должны значительно ускорить административные процессы в области экспортного контроля и вступят в силу с сентября 2023 года.

Источники в министерстве сообщили, что упрощенные процедуры не будут распространяться на Украину, поскольку для нее уже есть специальные правила. Таким образом, Киев в этом вопросе проигнорировали.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году. По его словам, без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны.

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    Семен Александров
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