Германия проигнорировала Украину при упрощении экспорта оружия партнерам

Минэкономики Германии объявило об упрощении экспорта оружия партнерам, кроме Украины

Министр экономики Германии Роберт Хабек принял решение об упрощении процедуры экспорта оружия партнерам, кроме Украины. Об этом объявили в Минэкономики ФРГ, сообщает N-TV.

Новые меры должны значительно ускорить административные процессы в области экспортного контроля и вступят в силу с сентября 2023 года.

Источники в министерстве сообщили, что упрощенные процедуры не будут распространяться на Украину, поскольку для нее уже есть специальные правила. Таким образом, Киев в этом вопросе проигнорировали.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году. По его словам, без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны.