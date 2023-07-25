Самец гориллы внезапно родил детеныша и удивил сотрудников зоопарка

В США восьмилетний самец гориллы оказался самкой и родил детеныша

В США живущая в зоопарке западная равнинная горилла по кличке Салли, которую в течение восьми лет считали самцом, оказалась самкой и внезапно родила детеныша. Об этом сообщают сотрудники зоопарка Columbus Zoo and Aquarium.

Восьмилетняя Салли живет в Columbus Zoo and Aquarium в пригороде Цинциннати, штат Огайо, с 2019 года. Горилла родилась в другом зоопарке, сотрудники которого ошибочно решили, что она является самцом. По прибытии на нынешнее место жительства Салли не осматривали, так как она была активной и здоровой. Гориллу принимали за самца в течение четырех лет, пока в середине июля 2023 года она неожиданно не родила детеныша, чем удивила всех сотрудников зоопарка.

Специалисты объяснили, что до восьми лет самцы и самки горилл выглядят примерно одинаково. С возрастом животные приобретают половой диморфизм. Самцы становятся крупнее с 12 лет и позже. В этом возрасте у них появляется серебристая шерсть на спине и сагиттальный гребень, что отличает их от самок.

Сотрудники зоопарка также отметили, что не замечали беременность Салли, так как у горилл редко проявляются внешние признаки беременности, и у них от природы большой живот. После рождения детеныша Салли сфотографировали, а снимки отправили экспертам. Вскоре выяснилось, что новорожденная горилла является самкой. Теперь сотрудники зоопарка планируют провести ДНК-тест, чтобы определить, кто из самцов является отцом детеныша.

Отмечается, что рождение детеныша — значимое событие для зоопарка, так как западные равнинные гориллы находятся под угрозой исчезновения. «Это 34-я горилла, родившаяся здесь с 1956 года. В тот год Columbus Zoo and Aquarium стал первым в мире зоопарком, где родилась западная равнинная горилла. Этот детеныш является важной частью нашей работы по сохранению этих великолепных животных», — говорят в зоопарке.

Численность популяции западных равнинных горилл стремительно сокращается вследствие вырубки лесов и браконьерства. В настоящее время в зоопарках мира содержится около 550 особей этого подвида.

Ранее сообщалось, что в Канаде зоопарк запретил посетителям показывать экраны своих смартфонов молодой горилле, у которой из-за одержимости гаджетами испортились отношения с сородичами. Чтобы оградить самца от дурного влияния, возле вольера пришлось поставить специальные таблички с просьбой не показывать обезьяне смартфоны.