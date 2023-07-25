Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перевернувшегося грузовика с туристами

На Алтае возбудили уголовное дело из-за перевернувшегося грузовика с туристами

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за опрокинувшегося на Алтае грузовика с туристами. Об этом во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 25 июля 2023 года в Чемальском районе республики водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась, в результате сидевшие в машине туристы получили травмы различной степени тяжести. Туристическая группа ехала к Каракольским озерам.

Подобные инциденты не редкость на данном участке местности. 15 июля сообщалось, что грузовик с 14 неорганизованными туристами перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района Алтая. Водитель грузовой машины так же не справился с управлением.