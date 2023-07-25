58-летняя актриса снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

58-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в голубом купальнике с глубоким декольте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя звезда снялась на фоне шезлонгов в голубом слитном купальнике с глубоким декольте и завязками на шее. При этом она продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.

Помимо этого, знаменитость распустила длинные русые волосы, завитые в легкие локоны и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров Херли выбрала серьги-кольца большого диаметра.

Ранее в июле Элизабет Херли примерила бикини и восхитила фанатов. Звезда предстала в алом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Предмет гардероба состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией, которые были оформлены золотистыми цепями.