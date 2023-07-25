Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:08, 25 июля 2023Ценности

Инстасамка рассказала о подарке мужа за 30 миллионов рублей

Рэперша Инстасамка похвасталась подаренной мужем машиной за 30 миллионов рублей

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Популярная 23-летняя исполнительница рассказала, что 22-летний супруг купил ей автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей. «Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — написала знаменитость, снабдив публикацию эмодзи в виде поцелуев и сердец.

При этом звезда не показала транспортное средство и не раскрыла о нем подробностей.

В июне Инстасамка также рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

    Звезда «Золушки» снялась топлес на отдыхе

    Российские пограничники изъяли из тайника бивни мамонта

    Маск раскрыл подробности переименования Twitter

    Самец гориллы внезапно родил детеныша и удивил сотрудников зоопарка

    На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

    Дуэйн Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

    Google прекратила поддержку популярной версии Android

    Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Психолог назвала способы пережить расставание с наименьшими потрясениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости