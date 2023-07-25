Инстасамка рассказала о подарке мужа за 30 миллионов рублей

Рэперша Инстасамка похвасталась подаренной мужем машиной за 30 миллионов рублей

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Популярная 23-летняя исполнительница рассказала, что 22-летний супруг купил ей автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей. «Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — написала знаменитость, снабдив публикацию эмодзи в виде поцелуев и сердец.

При этом звезда не показала транспортное средство и не раскрыла о нем подробностей.

В июне Инстасамка также рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.