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03:26, 25 июля 2023Россия

Курский омбудсмен предложил запретить иностранную музыку в публичных местах

«Ъ»: курский омбудсмен Фирсов предложил запретить иностранную музыку в публичных местах

Фото: globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов предложил запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, к нему поступают обращения жителей Курска, которые «возмущены фактами неуважительного отношения к русской культуре и требуют прекращения трансляции в публичных местах и торговых центрах музыки, песен недружественных стран». При этом, добавил омбудсмен, владельцы торговых центров «даже в день Победы позволяют себе использовать музыку и песни американских и западноевропейских исполнителей из стран, спонсирующих нацизм».

Также Фирсов предложил вместо новинок показывать в кинотеатрах фильм «Русское поле» 1971 года. Он выразил уверенность, что жители Курской области, «скорее всего, пошли бы на демонстрацию этого фильма и приняли участие в обсуждении его содержания, несмотря на наличие у всех дома компьютеров с интернетом».

В марте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов, поддержав скачивание и распространение недоступного зарубежного контента. «Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — сказал Медведев в интервью ведущим российским медиа.

В декабре 2022 года сообщалось, что ряд российских киносервисов уберет из снимающихся отечественных фильмов и сериалов иностранную музыку. При этом в уже вышедших фильмах и сериалах музыку оставят.

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    Марина Совина
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