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05:07, 25 июля 2023Из жизни

Мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними и попал в тюрьму

Fox News: 26-летний американец прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В США в тюрьму попал 26-летний мужчина, который прикинулся подростком и пошел учиться в школу ради секса с несовершеннолетними. Об этом сообщает Fox News.

Три обвинения в сексуальных преступлениях были предъявлены жителю города Линкольн, штат Небраска, Закари Шейху. Как выяснило следствие, американец в 2022-2023 учебном году поступил в одну из школ штата под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра американец перевелся в другую школу, где числился учащимся, пока не был арестован в середине июля.

Следователи установили, что Шейх в течение 54 дней посещал занятия и «вступал в сексуальные контакты» с другими учащимися. «Позже было установлено, что он окончил государственную школу Линкольна в 2015-м», — сказано в полицейском отчете.

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21 июля американцу были предъявлены два обвинения в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего. Полиция пока отказывается давать прессе любые комментарии по делу. Известно только, что расследование в отношении Шейха началось еще первого июня.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат, чтобы проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем. Половой акт произошел на глазах у других пациентов.

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    Никита Савин
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