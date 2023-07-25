Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

CNN: в США исследователи назвали физические упражнения эффективным способом продлить жизнь

Американские исследователи рассказали о полезных привычках, способных продлить жизнь почти на четверть века. Об этом сообщает CNN.

Ученые назвали восемь наиболее эффективных привычек для продления жизни, согласно результатам исследования Million Veteran Program, предоставленным на NUTRITION 2023 — флагманском ежегодном собрании Американского общества питания. В исследовании принимали участие почти 720 тысяч ветеранов войн в возрасте от 40 до 99 лет. Эксперты изучали образ жизни каждого из участников и участниц и выяснили, какие привычки положительно влияют на продолжительность жизни. Согласно их данным, внедрение этих восьми привычек продлит жизнь на 24 года тем, кому уже исполнилось 40, на 21 год тем, кто старше 50, и на 18 лет людям за 60.

Так, наиболее эффективным способом продления жизни являются физические упражнения. Как утверждает Сюань Май Ньгуень, ведущий автор исследования, продолжительность жизни у людей, которые регулярно и много двигаются, увеличивается на 46 процентов, по сравнению с теми, кто не занимается спортом.

Вторыми в списке по продолжительности жизни стали участники исследования, не имевшие зависимости от опиоидов — как сильнодействующих болеутоляющих средств, прописанных врачом, так и запрещенных наркотических веществ. Согласно исследованию, регулярный прием опиоидов сокращает продолжительность жизни на 34 процента. В настоящее время так называемый опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в США.

Отказ от курения также помогает увеличить продолжительность жизни. Эксперты отмечают, что некурящие люди живут дольше курильщиков в среднем на 29 процентов. Они добавили, что отказ от вредной привычки в любом возрасте приносит большую пользу для здоровья.

Четвертым способом прожить дольше исследователи назвали жизнь без стресса. По словам ученых, на сегодняшний день множество жителей США страдают от стресса, что негативно сказывается на их здоровье. Однако, по их мнению, каждый человек может изменить свое отношение к ситуациям, вызывающим внутреннее напряжение, и превратить «плохой» стресс в «хороший». Жизнь без стресса позволяет увеличить продолжительность жизни на 22 процента.

Еще одной полезной для здоровья привычкой, согласно результатам исследования, является преимущественно растительная диета. Такой рацион состоит в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, а также бобовых и фруктов. Ньгуень подчеркнул, что такая диета не предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения. Люди, придерживающиеся такой диеты, живут дольше на 21 процент.

Отказ от чрезмерного употребления алкоголя также благоприятно влияет на продолжительность жизни. По словам Ньгуеня, не пьющие алкогольные напитки на регулярной основе люди живут дольше употребляющих алкоголь на 19 процентов.

Седьмой полезной привычкой исследователи назвали продолжительный сон — не менее семи-девяти часов в сутки. Исследование показало, что полноценный сон увеличивает продолжительность жизни на 18 процентов.

Ученые также выяснили, что люди, окружающие себя близкими, живут дольше на пять процентов, чем те, кто регулярно находится в одиночестве. По словам экспертов, в настоящее время социальная изоляция, особенно среди пожилых людей, становится все более распространенной проблемой.

Ранее американский врач-психиатр, изучающий вопросы старения, Марк Хайман рассказал, как ему удается выглядеть на 20 лет моложе реального возраста. Он перечислил список полезных привычек для сохранения энергии в пожилом возрасте.