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21:51, 25 июля 2023Мир

США подтвердили ранение американца Рида на Украине

Госдепартамент США подтвердил ранение на Украине американца Тревора Рида
Тревор Рид

Тревор Рид. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Госдепартамент США подтвердил ранение на Украине американца Тревора Рида, осужденного в России и позднее освобожденного в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Об этом заявил представитель ведомства Ведант Патель, пишет РИА Новости.

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», — сообщил он на брифинге.

Патель добавил, что Госдепартамент США и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины. «Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США», — подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины. Он сообщил, что помощь в доставке американца в ФРГ осуществлялась неправительственной организацией.

Ранее 25 июля стало известно, что Рид отправился на Украину участвовать в боевых действиях, получил ранение и попросил Госдеп США о помощи.

Тревор Рид, приехавший в Россию учиться, в 2020 году был приговорен к девяти годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве в августе 2019 года.

27 апреля 2022 года Рида обменяли на Константина Ярошенко, который был обвинен в США в организации контрабанды наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

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    Марина Совина
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