Миру предрекли авиаколлапс из-за демарша крупного производителя двигателей

BI: сотням Airbus придется пройти внеплановый техосмотр из-за дефектов двигателей

Дочерняя компания американского аэрокосмического оборонного конгломерата RTX — Pratt & Whitney — решила отозвать как минимум 1200 двигателей, используемых в самолетах европейского концерна Airbus. Из-за этого под ударом окажутся сразу ряд крупных перевозчиков, включая JetBlue, Spirit Airlines и Wizz Air, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на участников рынка.

Как уточнил главный операционный директор RTX Крис Калио, речь идет о расширенной проверке дисков турбин высокого давления. Причиной дефектов стало загрязнение металлического порошка, используемого для изготовления определенных деталей двигателей. К середине сентября должно быть проведено 200 проверок, в ближайшие 9-12 месяцев — еще тысяча.

Двигатели Pratt & Whitney используются примерно на 40 процентах двухмоторных самолетов Airbus A320neo. После обнаруженных дефектов сотням самолетов, которые за последнее десятилетие стали одними из главных конкурентов американского Boeing 737 MAX, придется проходить внеплановый техосмотр, что может привести к коллапсу отрасли гражданских перевозок. Кроме того, могут возникнуть сбои в расписаниях авиаперевозок.

Вышеперечисленные факторы могут в конечном счете сказаться и на доходах европейского авиаконцерна, который в прошлом году отчитался о росте чистой прибыли после ухода с российского рынка. Ранее сообщалось, что за 12 месяцев этот показатель увеличился на один процент, до 4,2 миллиарда евро. В то же время суммарная выручка Airbus выросла в еще большей степени — на 13 процентов, до 58,7 миллиарда.