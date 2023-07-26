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17:11, 26 июля 2023Россия

Двухлетнюю девочку убило током после купания в бассейне в российской гостинице

В Краснодарском крае двухлетняя девочка погибла от удара током после выхода из бассейна

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Краснодарском крае двухлетняя девочка погибла от удара током после выхода из бассейна при гостинице в станице Новомышастовская. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, девочка приехала в гостиничный комплекс вместе с родителями 23 июля. В тот же день ребенок выбежал из бассейна на газон и получил электрический разряд от неизолированного провода, оказавшегося там в нарушение строительных норм. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли спасти россиянку.

В результате СК возбудил уголовное дело в отношении 48-летней предпринимательницы, которая обвиняется в ненадлежащем оказании услуг, что привело к гибели малолетнего ребенка. Ее уже допросил следователь. Сотрудники ведомства назначили ряд экспертиз и привлекли технических специалистов, которые помогут восстановить все обстоятельства происшествия. Руководитель регионального СК Андреем Маслов взял расследование под свой контроль.

Ранее в Нижегородской области восьмилетний мальчик попытался поднять с земли оборванный провод линии электропередачи. От удара током он скончался на месте. СК возбудил уголовное дело.

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    Константин Лысяков
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