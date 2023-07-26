Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:34, 26 июля 2023Ценности

Деталь на фото Бузовой в бикини смутила фанатов

Фото российской певицы Ольги Бузовой в бикини и армейских ботинках смутили фанатов

Фото: @buzova86

Российская ведущая и певица Ольга Бузова поделилась новыми фото в бикини и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 38-летняя исполнительница предстала в красном раздельном купальнике, украшенном стразами, с тонкими завязками. Визажисты сделали знаменитости макияж в стиле smoky eyes, нанеся на глаза сияющие тени. Стилисты, в свою очередь, заплели ее волосы в небольшие косы, уложив их нижнюю часть в легкие локоны.

Поклонники заметили одну деталь во внешнем виде артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ботинки и купальник? Это нормально?», «Оля, а вы с собой запасную обувь брали? Наряды меняются, а ботинки все те же», «А зачем сапоги надевать-то?», «Фото красивые, но ботинки не в тему», «Кто-нибудь объясните, почему везде эти армейские сапоги?» — возмущались они.

В декабре 2022 года Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. По ее словам, перчатки стали модным аксессуаром благодаря ей. При этом поп-исполнительница отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

    Названа цена недорогого импортного вина после повышения пошлины

    Москвича накажут за замену лика на иконе своим фото

    Нападение россиянина в маске и с пистолетом на кредитный офис попало на видео

    Крупнейшей экономике ЕС срочно понадобились реформы

    У берегов российского города появилось огромное нефтяное пятно

    Жена бросила мужа из-за двух помидоров

    В Москве стало больше нераспроданных новостроек

    Москвичей возмутили правила посещения туалета в столичном ТЦ

    Посол Германии заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости