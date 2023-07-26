Игравший в РПЛ футболист назвал потерянную из-за попыток заняться бизнесом сумму

Футболист Чуперка заявил, что потерял 250 тысяч евро из-за попыток заняться бизнесом

Полузащитник краснодарской «Кубани» Валерий Чуперка рассказал о том, сколько денег потерял, когда пытался заняться бизнесом. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, убытки составили порядка 250 тысяч евро. «Кучу разного пытался. Но меня много людей обмануло, агент в том числе. В недвижимость вкладывались, в одежду. Не получилось», — заявил Чуперка.

Игрок, выступавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Краснодар», «Томь», «Тамбов» и «Ростов», добавил, что сейчас у него нет пассивного дохода. По словам Чуперки, сейчас он получает не очень высокую зарплату.

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