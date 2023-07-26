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14:38, 26 июля 2023Спорт

Игравший в РПЛ футболист назвал потерянную из-за попыток заняться бизнесом сумму

Футболист Чуперка заявил, что потерял 250 тысяч евро из-за попыток заняться бизнесом
Валерий Чуперка (слева)

Валерий Чуперка (слева). Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полузащитник краснодарской «Кубани» Валерий Чуперка рассказал о том, сколько денег потерял, когда пытался заняться бизнесом. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, убытки составили порядка 250 тысяч евро. «Кучу разного пытался. Но меня много людей обмануло, агент в том числе. В недвижимость вкладывались, в одежду. Не получилось», — заявил Чуперка.

Игрок, выступавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Краснодар», «Томь», «Тамбов» и «Ростов», добавил, что сейчас у него нет пассивного дохода. По словам Чуперки, сейчас он получает не очень высокую зарплату.

14 января стало известно, что шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер вместе с женой подал заявление о банкротстве. Уточнялось, что семейная пара открыла ферму по разведению рептилий в Плато (штат Миссури, США) и не может рассчитаться с кредиторами.

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    Алексей Гусев
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